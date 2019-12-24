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  24 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ОБСЕ о выборах в Узбекистане: Результаты подсчетов голосов не были прозрачными
Тана де Зулуета узбекистан
Тана де Зулуета узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Есть специальные правила для подсчета голосов, но многие не соблюдают их. Наблюдатели давали соответствующие указания во время подсчетов, но несмотря на это, выводы отрицательные. Об этом заявил специальный координатор Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Георгий Церетели.

Глава миссии ОБСЕ Тана де Зулуета сообщила, что 42% выводов были отрицательными.

"Мы приняли участие в подсчете голосов. Этот процесс был осуществлен членами миссии в 133 избирательных участках. Результаты подсчетов не были прозрачными. Не были соблюдены нормы законодательства. Кроме того, на местах менялись результаты. В некоторых случаях цифры были разными", - сказала глава миссии.

По словам Танқ де Зулуета, в первую очередь необходимо сделать первичный подсчет.

"Но этого не было. Например, никто не подсчитал неиспользованные бюллетени. Мы даже видели, когда подсчет голосов не доводили до конца. Чтобы удостоверится в правильности подсчета, никто из независимой стороны не пересчитал бюллетени", - отметила она.

Глава миссии сообщила, что многие обменивались информацией через незащищенные каналы.

Напомним, что выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, областные, районные и городские советы состоялись 22 декабря.

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