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  24 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Казахстан снимут совместный фильм о Ходже Ахмаде Яссави

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан и Казахстан договорились о создании совместного фильма, посвященного основателю учения яссави в Центральной Азии, поэту-суфию средневековья Ходже Ахмаду Яссави.

Об этом стало известно в ходе состоявшейся 23 декабря встречи министра культуры и спорта Казахстана Актоти Раимкуловой и Генерального директора Национального агентства «Узбеккино» Фирдавса Абдухаликова.

«Ожидается, что данная кинолента сыграет важную роль в укреплении исторических и культурных связей Узбекистана и Казахстана, и совместная работа над ней станет важным шагом в развитии сотрудничества двух стран в сфере кинематографии», – говорится в сообщении пресс-службы «Узбеккино».

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