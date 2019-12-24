Шавкат Мирзиёев принял главу Исполкома СНГ Сергея Лебедева

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 декабря принял председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, который пребывает в Ташкенте во главе Миссии наблюдателей от СНГ.

Как сообщила пресс-служба президента, Мирзиёев отметил активную работу Миссии СНГ в период подготовки и проведения очередных выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и в местные кенгаши.

Сергей Лебедев выразил признательность за приглашение принять участие в наблюдении за выборами и созданные благоприятные условия для плодотворной работы Миссии наблюдателей от СНГ, в состав которой вошли свыше 180 представителей стран-участниц и Исполнительного комитета Содружества.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями о перспективах многостороннего взаимодействия нашей республики со странами Содружества. Особое внимание было уделено вопросам эффективной организации председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году.