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  24 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев принял главу Исполкома СНГ Сергея Лебедева

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 декабря принял председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, который пребывает в Ташкенте во главе Миссии наблюдателей от СНГ.

Как сообщила пресс-служба президента, Мирзиёев отметил активную работу Миссии СНГ в период подготовки и проведения очередных выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и в местные кенгаши.

Сергей Лебедев выразил признательность за приглашение принять участие в наблюдении за выборами и созданные благоприятные условия для плодотворной работы Миссии наблюдателей от СНГ, в состав которой вошли свыше 180 представителей стран-участниц и Исполнительного комитета Содружества.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями о перспективах многостороннего взаимодействия нашей республики со странами Содружества. Особое внимание было уделено вопросам эффективной организации председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году.

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