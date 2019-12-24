В Туркменистане из-за высокой смертности женщины хотят рожать в старом роддоме без условий, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Высокая смертность младенцев и рожениц в относительно новом центре охраны здоровья матери и ребенка «Эне мяхри» – ему в мае будущего года исполнится всего 10 лет, ставит женщин Дашогуза перед выбором где рожать в пользу старого областного роддома даже в отсутствии там элементарных условий. Об этом сообщает издание "Альтернативные новости Туркменистана".

В здании, которому нынче исполнилось 30 лет, палаты переполнены. Рассчитанные на 6 человек, они вмещают 16 каждая – 8 матерей и 8 детей. Родильницы буквально переступают друг через друга, чтобы пройти к своей кровати. Запеленать младенца стоит больших трудов – в палатах нет ни столов, ни тумбочек, а отдельных комнат для этих целей в роддоме не предусмотрено, из-за чего в помещении стоит смрад. И в таких условиях женщины и их новорожденные дети проводят в среднем трое суток.

Единственный туалет на этаже, в который из-за запаха и антисанитарии невозможно зайти, предназначен как для пациенток, так и для персонала – а это, в общей сложности, под 100 человек. Чтобы хоть немного разгрузить уборную, женщинам в первые сутки после родов вообще не разрешают туда ходить, а заставляют надевать памперсы.

Гигиенические процедуры также приходится совершать в туалете.

Поскольку горячей воды нет, матери и свекрови приносят дочерям и невесткам из дома теплую воду в термосе, те разбавляют ее холодной водой, переливают в пластиковую бутылку и идут с этой баклажкой подмываться.

Некоторые предпочитают использовать влажные салфетки, за что врачи на обходе ругают родильниц и пугают риском заражения крови. Но мамаши говорят, уж лучше заражение, чем в таких условиях соблюдать гигиену, где и самой-то гигиены нет. О наличии душевых и говорить не приходится.

Несмотря на такие условия, женщины стремятся родить именно здесь, а не в «Эне мяхри» — центре охраны здоровья матери и ребенка. Причина – высокая младенческая и материнская смертность в этом учреждении.

В основном там работают вчерашние выпускницы медучилища и мединститута. Со дня открытия центра в мае 2010 года предпочтение при устройстве на работу отдавалось красивым, стройным, белозубым девушкам. Такая практика приводила и до сих пор приводит к тому, что, не имеющие опыта ведения родов выпускницы делают немало ошибок. Ребенка тянут за головку, нанося ему травмы, часто несовместимые с жизнью или приводящие к инвалидности, а женщинам при родах давят на живот, вроде помогая разродиться, а на самом деле опять же нанося непоправимый ущерб здоровью малыша. Молодых девушек и рожениц, приехавших из села, убеждают, что ребенок, дескать, уже в утробе был мертв либо во время родов получил травму. Врачи не вдаются в подробности, как и почему такое произошло, а просто говорят, что Аллах забрал, и быстро передают пациентку ее родственникам.

Источник turkmen.news в регионе, знакомый с ситуацией, говорит, что из-за большого количества таких случаев женщины наотрез отказываются рожать в «Эне мяхри», а всеми правдами и неправдами стремятся попасть в старый роддом.

«Недавно одна женщина – уже головка ребенка прорезалась, а она уселась на полу в старом роддоме, трясет пачкой денег, готовая отдать все, и просит-умоляет оставить ее здесь, а не отправлять в «Эне мяхри», где, как она выразилась, гробят младенцев», — говорит источник.

Женщины стараются уже заранее найти «свою» акушерку с большим опытом работы, желательно, чтобы со дня открытия старого роддома. И пусть там половина здания уже долгое время находится в процессе вялотекущего ремонта, и в палатах огромная скученность, и всего один туалет на этаже – это все, по мнению рожениц, можно пережить. Лишь бы Аллах не забрал малыша.

В оба медучреждения нужно приходить с целым пакетом разных средств, купленных по списку, но которые, по идее, должны предоставляться бесплатно. Это две упаковки шовных ниток (на случай разрывов), две пачки гигиенических салфеток, два рулона бумажных полотенец, одна бутылка жидкого мыла, одна бутылка косметического масла… Даже если что-то из этого женщине точно не понадобится – все равно с нее требуют принести. Помимо официальной платы за роды в сумме 250 манатов, платить нужно и неофициально: врачам, акушеркам, санитаркам, всего выходит около 1000 манатов (около $55). Но семья мирится с тратами, главное – чтобы у матери все прошло хорошо и ребенок родился здоровым.

Подробнее о детской смертности и материнском здоровье читайте в предыдущих материалах turkmen.news, подготовленных на основе данных «Национальной стратегии охраны репродуктивного здоровья и здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков Туркменистана» на 2020-2030 годы.