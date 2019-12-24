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  24 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Старшая дочь президента Саида Миризиёева запускает благотворительную акцию «Караван подарков»

CA-NEWS (UZ) -  Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева сообщила о запуске новой благотворительной акции «Караван подарков».

«Эти подарки будут доставлены во все школы-интернаты в нашей стране для детей с проблемами зрения. Как руководитель проекта хочу сказать, что теперь в каждом интернате будет современный спортинвентарь, различные музыкальные инструменты и много книг, как в печатном формате, опубликованных шрифтом Брайля, так и аудио», - отметила в сообщении в соцсетях Саида Мирзиёева.

Старшая дочь президента выразила надежду, что «акция будет способствовать укреплению здоровья, реализации намеченных целей и жизненным победам».

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