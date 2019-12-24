Президенты Таджикистана и Казахстана обсудили по телефону перспективы партнерства

CA-NEWS (KZ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел накануне телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба президента РТ.

Стороны обсудили состояние и перспективы таджикско-казахстанских отношений стратегического партнёрства, которые имеют динамику устойчивого развития во всех аспектах сотрудничества.

Президенты выразили готовность к дальнейшему продолжению доверительного межгосударственного диалога по всему спектру двустороннего и многостороннего взаимодействия Таджикистана и Казахстана.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Республики Таджикистан посетить с официальным визитом Казахстан в удобное для него время.

В продолжение телефонной беседы стороны обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступления Нового, 2020 года и пожелали народам Таджикистана и Казахстана благополучия, мира и процветания.