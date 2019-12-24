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  24 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Помпео в ходе визита в Казахстан представит стратегию США по Центральной Азии

CA-NEWS (KZ) -  В рамках своего визита в Казахстан в 2020 году госсекретарь США Майк Помпео презентует стратегию Вашингтона по Центральной Азии, сообщил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.

«В первую очередь, мы ожидаем, что будет презентована стратегия США по Центральной Азии. Впервые принимается такой документ», — приводит слова Тлеуберди «Интерфакс».

Также он уточнил, что во время визита госсекретаря США в Нур-Султан будет обсуждаться полный спектр американо-казахстанских отношений.

Агентство сообщает, что ранее визит Помпео анонсировал на начало 2020 года официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, что республике нужна глубокая политическая трансформация для успешного будущего страны.

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