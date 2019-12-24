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  24 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трудовые мигранты отправили из России на родину $422 за три квартала - Исследование

CA-NEWS (UZ) -  Эксперты подсчитали, сколько денег в среднем отправляют российские трудовые мигранты к себе на родину. Было проведено исследование, передает«Лента».

Специалисты компании FinExpertiza проанализировали данные с платежных систем и узнали среднюю сумму, которую отправляют российские трудовые мигранты на родину. По итогу трех кварталов нынешнего года она составила 422 доллара.

Эксперты отметили, что за последние три года средняя сумма перевода остается стабильной. А вот средняя сумма из России в страны дальнего зарубежья уменьшилась на 20 %.

Специалисты также узнали, что в среднем в Узбекистан отправляют 418 долларов, в Таджикистан – 195 долларов, на Украину – 182 доллара, в Китай – 1920 долларов, а в Кыргызстан – 536 долларов.

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