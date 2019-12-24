Новую линию метро в Ташкенте, несмотря на аварию, намерены сдать до Нового года

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте, после трагедии, произошедшей 18 декабря на открытом участке строящейся станции Юнусабадской линии ташкентского метрополитена, власти усилили давление с требованием сдать в эксплуатацию новую линию метро до Нового года.

Как сообщил чиновник, близкий к руководству АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги»), о трагедии на строящемся участке линии ташкентского метро президенту сообщил первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, передает centralasian.org.

– Как только президент вернулся из Санкт-Петербурга, Раматов сказал главе государства, что это «обычное ЧП, которое происходит на любой стройке». Президент поверил ему и поручил ускорить строительные работы. После этого власти увеличили количество людей и техники на строящемся участке, – говорит чиновник.

Напомним, что 18 декабря в Ташкенте при строительстве Юнусабадской линии метро произошел обвал грунта. По распоряжению премьер-министра страны Абдуллы Арипова была создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП, которую возглавил первый заместитель главы правительства Ачилбай Раматов. Стоит отметить, что Раматов является также чиновником, который непосредственно контролирует строительство новой линии ташкентского метрополитена.

Два проводника АО «Узбекистон темир йуллари», принудительно привлеченные к строительству новой линии ташкентского метрополитена, сообщили 23 декабря о том, что даже после трагедии строительные работы в метро ведутся с грубейшими нарушениями.

– Сейчас начали чаще говорить о соблюдении техники безопасности, хотя в реальности все осталось как прежде. Единственное, что изменилось – так это мардикоров (наемные чернорабочие – Ред.) перестали спускать в туннель, сейчас их привлекают только к тяжелым надземным работам. Еще начали проверять мобильные телефоны, запретили вести съему на стройплощадке, – говорит один из проводников АО «Узбекистон темир йуллари».

Рабочие, задействованные в строительстве Юнусабадской линии ташкентского метрополитена, говорят, что срок сдачи объекта остался прежним. "До 28 декабря мы должны завершить строительство Юнусабадской линии ташкентского метрополитена. Поэтому сейчас все работают в ускоренном режиме. Говорят, что нужно отчитаться президенту", – сказал собеседник.

Его слова подтвердил один из чиновников АО «Узбекистон темир йуллари», добавив, что сдачу объекта в эксплуатацию в установленный срок потребовал сам президент.

– Сейчас мы, оставив свою основную работу, занимаемся мойкой вагонов. Нас заставляют работать даже после окончания рабочего дня. Говорят, что 27 декабря Юнусабадскую линию метро откроют для народа, а 28 декабря президент Мирзияев приедет осмотреть новую линию метро. Поэтому нам приказали тщательно помыть и покрасить старые вагоны. Всю эту работу мы выполняем вручную, так как спецтехника давно пришла в негодность. Никто не покупал новые вагоны. Нам кажется, что руководство давно проело деньги, выделенные на покупку новых выгонов, – сказал один из сотрудников метрополитена.

Напомним, что 19 декабря Генеральная прокуратура Узбекистана cообщила, что в связи с обрушением грунта во время строительства Юнусабадской линии метрополитена прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статьям «Нарушение правил охраны труда» и «Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ» в связи с аварией на строящимся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента».

Официальная информация о том, кто был привлечен к следствию по данному уголовному делу, пока отсутствует.

Как утверждает один из узбекских чиновников, после того, как первый вице-премьер Ачилбай Раматов объяснил президенту, что трагедия на строящемся участке линии ташкентского метро была всего лишь обычным ЧП, прокуратуре было поручено «уменьшить объем уголовного дела».

– После этой трагедии ожидалось, что глава «Узбекистон темир йуллари» как минимум лишится должности. Но вышестоящее руководство поручило никого не наказывать. Прокуратуре хорошо известны имена истинных виновников этой трагедии. Однако эти люди находятся под защитой президента. Раматов не только избежал наказания, но и метит на должность премьер-министра. Сейчас он является единственным кандидатом на эту должность, – сказал источник.

Он добавил, что Генпрокуратура ведет следствие по факту обрушения грунта на Юнусабадской линии метро совместно с Транспортной прокуратурой.

– Сейчас решили ограничится лишь изучением вопроса касательно соблюдения техники безопасности. На допросе находятся специалисты и инженеры, которые давали погибшим и потерпевшим инструкции по охране труда и технике безопасности. Однако прокуратура не собирается привлекать к уголовной ответственности основных виновников, которые в массовом порядке привлекли к строительству метро неквалифицированных рабочих и мардикоров с улицы, – сказал чиновник.

Напомним, что в результате обрушения грунта при строительстве Юнусабадской линии метрополитена погибли шесть человек. Строительно-подрядные организации выплатили семьям жертв предварительную компенсацию в размере 100 млн сумов (10,5 тысяч долларов США).