В Туркменистане должникам за электричество и газ вручили повестки в суд

CA-NEWS (TM) - Как сообщает корреспондент Азатлыка в регионе, коммунальные службы требуют от должников полного погашения задолженности и предоставляют срок до 27 декабря.

"Должникам за газ, свет и воду в Лебапском велаяте вручили уведомления о том, что коммунальные службы велаята в случае отсутствия оплаты до 27 декабря, намерены требовать погашения задолженности у граждан через суд", - сообщил 23 декабря корреспондент Азатлыка в Туркменистане.

По его словам, согласно правил местных коммунальных организаций платежи по квартплате, а также за газ и свет должна быть осуществлены не позже 10 числа каждого месяца.

Как сообщает корреспондент Азатлыка, в настоящее время в регионе немало семей у которых задолженность за коммунальные услуги превышает полгода.

"У многих просто нет денег платить по счетам. По словам сотрудников и бухгалтеров газового хозяйства и энергетических организаций, должники составляют более 60% населения", - сообщает корреспондент Азатлыка со ссылкой на сотрудников местных государственных организаций.

Азатлыку не удалось получить официальную информацию из госучреждений, ответственных за газоснабжение и электричество в Лебапском велаяте.

Борьба с неплательщиками в Туркменистане включает в себя отключение электричества и газа в жилых домах. "Сейчас в зимнее время в велаяте участились случаи отключения газа и света. Неимущих семей, оставшихся в холод без тепла становится все больше. В этрапах Фарап и Саят много семей, оставшихся без газа и света", - сообщает корреспондент Азатлыка.