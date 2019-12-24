В Таджикистане предприниматель в объявлении о продаже бизнеса сообщил, что налоговики просят у него “долю”

CA-NEWS (TJ) - Фарход Юлдошев, владелец предприятия по установке газового оборудованяи в Бустоне (бывший Чкаловск) Согдийской области продемонстрировал невиданную до этого акцию протеста против действий налоговиков.

Он разместил у входа в предприятие объявление о том, что сотрудники налоговой службы требуют от него “долю”, поэтому он вынужден выставить свой бизнес на продажу. Однако глава фискального ведомства города Бустон отрицает факт требования “доли” и подал в суд на бизнесмена.

Новость о протесте Фархода Юлдошева на прошлой неделе вызвала небывалую реакцию в социальных сетях таджикского сегмента. На фото видно объявление, размещенное на листках у входа в здание: “Продается. Налоговик Хусейнов Бедил ежемесячно требует «долю» в размере 500 долларов».

Бедил Хусейнзода, начальник налогового управления Бустона, сказал 23 декабря Радио Озоди, что «обвинения предпринимателя беспочвенные» и он не получал от него «ни копейки».

В свою очередь предприниматель Фарход Юлдошев сказал 23 декабря, что налоговики потребовали от него большую сумму «в карман». «Когда мы отказались, они отправили к нам с проверкой пожарных и те опечатали наше предприятие. А потом еще установили штраф в размере 106 тыс сомони (около 11 тысяч долларов). Мне ничего не оставалось, как написать такое объявление. Пусть власти предпримут в отношении этого налоговика меры», - отметил предприниматель.

Бедил Хусейнзода обвиняет Юлдошева в сокрытии своих доходов от государства и уклонении от налогов. «В своем отчете он указал четырех сотрудников, хотя фактически там работают 12 человек. Поэтому мы составили акт. Еще Юлдошев отметил в отчете, что ежедневная выручка предприятия составляет 1 тыс сомони, хотя по факту доходы составляют не менее 15-20 тыс сомони в день», - подчеркнул налоговик.

По словам предпринимателя Фархода Юлдошева, до назначения Хусейнзода у него было никаких проблем с налоговой службой, а сейчас «налоговики за 5-10 минут подсчитали, что он должен дополнительно оплатить налоги в размере 106 тыс сомони». По его словам, его основной бизнес находится в России, а предприятие по установке газового оборудования в Бустоне является частью его малого бизнеса.

Тем временем Бедил Хусейнзода, которого предприниматель обвинил в коррупции, подал на него жалобу в прокуратуру Бустона за «унижение чести и достоинства, а также репутации налогового ведомства». «Он оклеветал меня, пусть докажет теперь свои слова. Зачем он написал объявление? Зачем выставил пост в соцсетях? Пусть обращается в органы, как гражданин имеет полное право на это. Если кто-то требовал с него денег, пусть ответит по закону», - говорит Хусейнзода.

Фарход Юлдошев сказал, что после «скандала» Согдийская налоговая служба пообещала ему, что у него больше не будет проблем и он может продолжить работу. «Поэтому я сорвал объявление и призвал своих сотрудников возобновить работу», - добавил он.

Это не первый случай, когда имя Бедила Хусейнзода, главы налогового управления Бустона, всплывает в прессе в связи с фактами коррупции. Два месяца назад веб-сайт «Ахбор» опубликовал расследовательский материал, в котором говорится, что Бедил Хусейнзода установил «долю» для каждого предприятия в размере от 1 тыс до 10 тыс сомони. Расследователи установили, что налоговик построил дом стоимостью 200 тыс долларов.

Сам Хусейнзода в беседе с Радио Озоди 23 декабря сообщил, что к нему приходили домой с правоохранительных структур, провели беседу с связи с этим. На вопрос о том, почему скандальные факты коррупции связаны именно с его именем, ответил коротко: «Не знаю».