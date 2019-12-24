В Казахстане этническую казашку, заявившую о бегстве из Китая, приговорили к условному сроку без депортации

Кайша Акан (слева)

CA-NEWS (KZ) - Панфиловский районный суд в городе Жаркенте Алматинской области 23 декабря приговорил этническую казашку Кайшу Акан, заявившую о бегстве из Китая, к шести месяцам лишения свободы условно, без депортации в страну исхода.

В оглашенном судьей Эльмирой Асубаевой приговоре Акан названа виновной в «незаконном пересечении границы».

Суд заявил, что учёл ряд обстоятельств, в частности, что Кайша Акан замужем за гражданином Казахстана, получила удостоверение лица, ищущего убежище, обладает правом на получение гражданства Казахстана как этническая казашка, не совершала преступлений в Китае, ранее не могла покинуть пределы Китая и въехать в Казахстан. С учетом признания обвинения Кайшой Акан суд решил не назначать ей наказание, связанной с лишением свободы.

Во время прений сторон прокурор Арзыгуль Имярова просила не выдавать Пекину подсудимую и назначить ей шесть месяцев пробационного контроля. 43-летняя Кайша Акан тоже просила не депортировать ее в Синьцзян и не лишать свободы.

12 декабря на судебном заседании Акан сказала, что признаёт обвинение в «незаконном пересечении границы». Она заявила, что бежала в Казахстан, опасаясь преследований в Китае и из-за боязни оказаться в «лагере политического перевоспитания». По ее словам, она пересекла границу на таможенном пункте «Хоргос» 7 мая прошлого года вместе с группой женщин, занимавшихся торговлей. Уголовное дело в отношении Кайши Акан власти Казахстана завели после того, как в августе 2019 года она проинформировала МВД и пограничную службу КНБ об обстоятельствах перехода границы. До этого обращения, по словам Акан, ее никто не искал.

Ранее несколько этнических казахов, «бежавшие от притеснений в Синьцзяне», заявили о незаконном пересечении границы. В августе прошлого года на фоне внимания широкой общественности к делу казахстанский суд не стал депортировать и освободил из-под стражи этническую казашку из Китая Сайрагуль Сауытбай, назначив шесть месяцев ограничения свободы. В июне 2019 года она, не сумев оформить убежище в Казахстане, вылетела с семьей за рубеж. Сауытбай оформила статус беженки в Швеции.

В настоящее время под следствием в Казахстане находятся Мурагер Алимулы и Кастер Мусаханулы, в октябре заявившие о бегстве от притеснений в Синьцзяне. Их обвиняют в нарушении госграницы. Находясь в заключении, они получили статус просителей убежища.