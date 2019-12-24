Эксперты продолжают покидать организацию «Великое будущее» Узбекистана, спонсируемую миллиардером Фаттахом Шодиевым

CA-NEWS (UZ) - Четыре члена Экспертного совета «Буюк келажак» («Великое будущее») решили покинуть организацию. Среди них председатель совета Алишер Калонов, члены Координационного совета организации Сабир Шодиев, Шерзод Юсупов и Бахром Исмаилов.

Эту информацию подтвердил соучредитель организации Бахром Исмаилов.

Это вторая группа экспертов, которые покинули «Великое будущее». Они не раскрыли причину ухода из организации. Первая группа (10 человек) покинула совет в сентябре этого года. Они объяснили свое решение проявлением неуважения по отношению к ним.

Как приводится на сайте Международной негосударственной некоммерческой организации «Буюк Келажак», одной из основных задач Совета экспертов является оказание поддержки и содействия масштабным реформам, реализуемым президентом Шавкатом Мирзияевым.

Сообщается, что для достижения этих целей экспертному Совету организации поручена подготовка долгосрочной модели развития Узбекистана до 2035 года.

Одним из главных спонсоров организации «Буюк Келажак» является Фонд олигарха узбекского происхождения Фаттаха Шодиева.