РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ООН требует справедливого судебного решения по делу журналиста Хашогги
Предыстория: В Саудовской Аравии пять человек приговорены к смертной казни за убийство журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) -  Решение суда аравийского королевства о смертной казни убийц журналиста Джамаля Хашогджи, вынесенное в то время, как организаторы преступления остаются на свободе, противоречит справедливости. Об этом заявила спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар, передает Евроньюс.

Она отметила, что организаторов не коснулись ни расследование, ни разбирательство в суде.

В докладе комиссии Калламар, который был опубликован полгода назад, подчеркивалось, что убийство - не что иное, как "внесудебная расправа" по заказу, ответственность за которое несет и наследный принц Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге для прессы сообщил следующее: "Генеральный секретарь настаивает, что требуется по-настоящему независимое расследование убийства с целью полного и всестороннего установления ответственности за нарушение прав человека, которые имеются в данном деле. Генеральный секретарь вновь повторяет приверженность ООН свободе слова защите журналистов, как и подчеркивает давнее несогласие с наказанием в виде смертной казни".

Официальная Анкара, поскольку преступление произошло в Турции, назвала вынесенный вердикт "не соответствующим ожиданиям", и подчеркнула, что осталось много вопросов.

С самого начала власти Турции называли саудовского генконсула причастным к расправе, однако он был освобожден из-под стражи.

НПО "Репортеры без границ" заявила, что о справедливом разбирательстве речь не шла, важно было заставить замолчать потенциальных свидетелей. Об этом сообщил генеральный секретарь организации

Невеста Хашогджи назвала приговор "неприемлемым", один из сыновей убитого журналиста сообщил, что, на его взгляд, в отношении его отца "правосудие совершилось".

Колумнист "Вашингтон Пост" пропал при посещении генконсульства страны 2-го октября прошлого года. 20 октября того же года МИД Саудовской Аравии заявил о предварительных результатах расследования, согласно которым Хашогджи был случайно убит во время вспыхнувшей драки внутри дипмиссии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В случае поступления жалоб по выборам, они будут рассмотрены оперативно, - председатель Верховного суда Узбекистана
  • На выборах в Узбекистане наблюдались случаи группового голосования и нарушения при подсчете голосов, - БДИПЧ ОБСЕ
  • Гражданина Таджикистана осудили в России на 22 года тюрьмы за попытку теракта в поезде
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×