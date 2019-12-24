ООН требует справедливого судебного решения по делу журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) - Решение суда аравийского королевства о смертной казни убийц журналиста Джамаля Хашогджи, вынесенное в то время, как организаторы преступления остаются на свободе, противоречит справедливости. Об этом заявила спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар, передает Евроньюс.

Она отметила, что организаторов не коснулись ни расследование, ни разбирательство в суде.

В докладе комиссии Калламар, который был опубликован полгода назад, подчеркивалось, что убийство - не что иное, как "внесудебная расправа" по заказу, ответственность за которое несет и наследный принц Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге для прессы сообщил следующее: "Генеральный секретарь настаивает, что требуется по-настоящему независимое расследование убийства с целью полного и всестороннего установления ответственности за нарушение прав человека, которые имеются в данном деле. Генеральный секретарь вновь повторяет приверженность ООН свободе слова защите журналистов, как и подчеркивает давнее несогласие с наказанием в виде смертной казни".

Официальная Анкара, поскольку преступление произошло в Турции, назвала вынесенный вердикт "не соответствующим ожиданиям", и подчеркнула, что осталось много вопросов.

С самого начала власти Турции называли саудовского генконсула причастным к расправе, однако он был освобожден из-под стражи.

НПО "Репортеры без границ" заявила, что о справедливом разбирательстве речь не шла, важно было заставить замолчать потенциальных свидетелей. Об этом сообщил генеральный секретарь организации

Невеста Хашогджи назвала приговор "неприемлемым", один из сыновей убитого журналиста сообщил, что, на его взгляд, в отношении его отца "правосудие совершилось".

Колумнист "Вашингтон Пост" пропал при посещении генконсульства страны 2-го октября прошлого года. 20 октября того же года МИД Саудовской Аравии заявил о предварительных результатах расследования, согласно которым Хашогджи был случайно убит во время вспыхнувшей драки внутри дипмиссии.