В Узбекистане в детском саду мужчина на глазах детей зарезал завскладом на почве ревности

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CA-NEWS (UZ) - На минувшей неделе в детском саду «Юлдузча» города Карши произошло жестокое убийство. Практически на глазах у детей был убит заведующий складом дошкольного учреждения 51-летний Б.Н. Чудом от нападавшего с ножом спаслась 33-летняя М.К., работающая в детском саду прачкой, передает издание "Новости Кашкадарьи".

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 18 декабря приблизительно в 11 часов дня в детский сад пришел супруг прачки 39-летний А.Б. Мужчина, приревновав свою супругу к заведующему складом, убил предполагаемого любовника своей жены кухонным ножом. Им же он пытался убить свою жену, бросившись за ней в погоню. Вовремя подоспевший инспектор по профилактике А.Мавлонов сумел предотвратить убийство женщины.

В телефонном разговоре руководитель пресс-службы областной прокуратуры охарактеризовал нападавшего мужчину, как порядочного гражданина, работавшего в нефтегазовом секторе, у которого остался один несовершеннолетний ребенок. У погибшего остались трое детей.