РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане в детском саду мужчина на глазах детей зарезал завскладом на почве ревности
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  На минувшей неделе в детском саду «Юлдузча» города Карши произошло жестокое убийство. Практически на глазах у детей был убит заведующий складом дошкольного учреждения 51-летний Б.Н. Чудом от нападавшего с ножом спаслась 33-летняя М.К., работающая в детском саду прачкой, передает издание "Новости Кашкадарьи".

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 18 декабря приблизительно в 11 часов дня в детский сад пришел супруг прачки 39-летний А.Б. Мужчина, приревновав свою супругу к заведующему складом, убил предполагаемого любовника своей жены кухонным ножом. Им же он пытался убить свою жену, бросившись за ней в погоню. Вовремя подоспевший инспектор по профилактике А.Мавлонов сумел предотвратить убийство женщины.

В телефонном разговоре руководитель пресс-службы областной прокуратуры охарактеризовал нападавшего мужчину, как порядочного гражданина, работавшего в нефтегазовом секторе, у которого остался один несовершеннолетний ребенок. У погибшего остались трое детей.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане осужденные впервые голосовали на выборах
  • В Ашхабаде отмечается небывалое нашествие крыс
  • В Казахстан в доме арестованного блогера Азамата Байкенова провели обыск
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×