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  24 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте 4-летнюю девочку рецидивист выбросил с четвертого этажа. Ребёнок погиб

CA-NEWS (UZ) -  Как сообщила Генпрокуратура Узбекистана, 20 декабря около 01:30 ночи ранее судимый 41-летний гражданин В.К., проживающий в Мирзо-Улугбекском районе столицы, распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей гражданкой М.К.

Под влиянием алкоголя В.К. затеял ссору, в ходе которой выбросил 4-летнего ребенка женщины из окна 4 этажа. В результате падения девочка скончалась.

По данному факту прокуратурой Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 97 УК РУз. (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного, находившегося в беспомощном состоянии).

Гражданин В.К. задержан, ведется следствие.

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