Житель Москвы нашёл свою угнанную машину в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Житель Москвы нашел свою угнанную иномарку по особым приметам на сайте объявлений в Таджикистане, сообщает "Ахбор".

Машину марки «Тойота РАВ4» выставили на продажу по цене примерно 1,5 миллиона рублей ($24 тыс). Илья провел собственное расследование и выяснил, что машина попала в Таджикистан по документам автомобиля этой же марки, принадлежащий жителю Башкортостана Наилю Янгирову. Но в то время как «Тойота» башкортостанца не выезжала за пределы этой республики, кроссовер москвича за неделю из Москвы через казахский город Аксай, а потом через Узбекистан, попал в Худжанд, где его спокойно растоможили и переоформили. Янгиров заявляет, что не знает, как документы на его машину с доверенностью попали в руки угонщикам.

Таджикистан уже давно считается одним из конечных пунктов продажы угнанных в Европе и России автомобилей. Власти Таджикистана в 2014 подтвердили, что ими были обнаружены 127 краденных в Европе машин, в том числе 57 машин, привезенных из Германии. Но в Душанбе твердили, что покупатели в Таджикистане не знали о том, что машины краденные и поэтому не должны отвечать за транснациональные преступные группы, которые контролируют этот нелегальный бизнес.

Адвокат Ильи в Таджикистане настаивал на тщательном расследовании, но дело так и не сдвинулось.

Получается, сейчас две машины одной марки с одинаковыми номерами ездят в разных странах. Так же как два человека с одним паспортом – нонсенс, так же ответил и производитель авто.

По словам специалистов, неясно, как отнеслись к экспертизе в Таджикистане, но качественное исследование всегда точно определит, перебит VIN-код или нет. Сам собственник уверяет, что обо всех известных ему перемещениях автомобиля сообщал правоохранителям.