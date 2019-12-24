В Бельгии суд признал претензии к Казахстану на сумму $540 млн

CA-NEWS (KZ) - Брюссельский суд первой инстанции признал и привёл в исполнение арбитражное решение на сумму 540 млн долларов в Бельгии по делу Стати против Казахстана, сообщается в пресс-релизе компании Ascom Group S.A.

Суд отклонил все возражения против решения и доводы Казахстана о мошенничестве со стороны Стати.

Основное арбитражное решение было вынесено в Стокгольме в пользу молдавских бизнесменов Стати в декабре 2013 года. Суд установил, что Казахстан нарушил своё международное обязательство перед инвесторами и присудил стороне Стати более 500 млн долларов. Позже Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве.

После этого Стати начали беспрецедентную кампанию по принудительному исполнению решения в семи странах, добившись в 2018 году предварительных арестов активов, принадлежащих Нацфонду РК, на сумму более 22 млрд долларов. В мае 2018 года суд в Брюсселе снял арест с активов Нацфонда. Стати запрашивали также наложение ареста на активы в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге.

Решение Брюссельского суда позволяет Стати заморозить активы Казахстана в Бельгии для принудительного исполнения арбитражного решения. По данным компании Стати, ограничительная процедура будет завершена к концу 2020 года, отмечает vlast.kz.