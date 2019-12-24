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  24 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан увеличил выбросы вредных веществ в атмосферу

CA-NEWS (KZ) -  Вредные выбросы в атмосферу в Казахстане увеличились за год на 100 тыс. тонн и составили 2,5 млн тонн. Об этом ссылаясь на министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева, 24 декабря передает издание zakon.kz.

При сохранении темпов прироста выбросов, к 2030 году они вырастут до 3,6 млн тонн, поделился своими опасениями министр. Он обратил внимание на то, что Казахстан взял на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. К 2030 году их должно стать меньше на 15% по сравнению с уровнем 1990 го

Однако пока выбросы парниковых газов превышают этот уровень и продолжают расти вместе с экономикой страны. К настоящему моменту лидерами по загрязнению окружающей среды являются энергетический сектор (угольные ТЭС выбросили в атмосферу 940 тыс. тонн), горно-металлургический (760 тыс. тонн), нефтедобыча (520 тыс. тонн), сельское хозяйство и транспорт (320 тыс. тонн).

Проблемой также является большое количество свалок с твердыми бытовыми отходами, на которых захоронены 120 млн тонн мусора. Ежегодно к ним прибавляется свыше 5 млн тонн отходов.

Власти Казахстана попытались решить проблему, запретив захоранивать пластмассу, стекло и бумагу, однако запрет не выполняется, так как перерабатывающих мощностей недостаточно.

Самыми экологически неблагополучными регионами Казахстана являются Карагандинская и Павлодарская область, на которые приходится больше половины вредных выбросов.

Напомним, в декабре 2019 года вступила в действие новая классификация автомобилей внутри таможенного союза, в который, помимо России, входят также Белоруссия и Казахстан. Новые правила направлены на улучшение экологической обстановки в городах.

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