С 1 января сотрудников ДПС Узбекистана обязали носить бодикамеры

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 января сотрудники ДПС и ППС по всей республике будут обязаны носить бодикамеры.

Об этом сообщили на пресс-конференции в Ташкенте с участием руководства УБДД МВД Республики Узбекистан.

Как отмечалось, было закуплено 6193 бодикамер производства китайской компании "Хайтера". Больше всего устройств получат сотрудники правоохранительных органов в Ташкенте - 2876 штук, в Ташкентской области - 432 штуки, Самаркандской области - 341 штука. 193 бодикамер остаются в резерве.

Камера фиксирует происходящее вокруг себя на 30 метров, оснащена функциями GPS/Glonass, 2G/3G, Wi-Fi, внутренней памятью на 128 Гб, SOS-кнопкой, двумя микрофонами, возможностью ночного режима. Устройство нельзя отключить, оно находится в постоянном режиме онлайн.

Новшество в первую очередь направлено на устранение коррупционного фактора, также бодикамеры позволят избежать необоснованных обвинений в адрес сотрудника ППС и ДПС.