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  25 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане мужчину задержали за попытку поджога новогодней елки

CA-NEWS (TJ) -  На юге Таджикистана задержан 27-летний житель города Куляба за попытку поджога новогодней елки и нападения на сотрудника милиции.

ЧП произошло утром 24 декабря – сотрудник милиции заметил 27-летнего Фархода Азизхона, который пытался поджечь новогоднюю елку на главной площади города, сообщил источник в правоохранительных органах Куляба. По его словам, сотрудник милиции преследовал несостоявшегося поджигателя до его дома. «Фарход Азизхон хотел ударить милиционера ножом, но был обезврежен. Никто не пострадал», - добавил источник.

Подтвердить информацию из независимых источников не представляется возможным. Родные и близкие Фархода Азизхона пока не высказали свою версию произошедшего.

Сотрудник ОМВД по Кулябу подтвердил задержание Фархода Азизхона, но отказался сообщить его причину. Как стало известно, Фарход Азизхон живет в махалле Чармгарони Поён, был осужден за торговлю наркотиками и год назад покинул колонию.

По информации источника, начато расследование, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Таджикистане Новый год с присущими ему ныне атрибутами отмечают уже больше 80 лет. В 1947 году Новый год стал в СССР государственным праздником, 1 января официально объявили выходным днем. С тех пор Новый год стали праздновать во всех республиках.

Сегодня в Таджикистане далеко не все празднуют Новый год: постепенно растет число тех, кто считает, что таджикский новый год отмечается весной, в Навруз. Есть и те, кто отвергает оба праздника, заявляя, что они не имеют отношения к мусульманам. Тем не менее, согласно опросам, Новый год в Таджикистане празднуют не менее 80 процентов жителей.

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