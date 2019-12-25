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  25 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Узбекистон темир йуллари» опровергла слухи о сдаче в эксплуатацию линии метро к 28 декабря

CA-NEWS (UZ) -  АО «Узбекистон темир йуллари» опубликовало на официальном сайте комментарий по срокам сдачи в эксплуатацию объектов метростроя в Ташкенте. "Строительные объекты будут сданы в эксплуатацию согласно графику реализации проекта, в соответствии со строительными нормами и техническими требованиями, а не 28 декабря текущего года, как сообщается в ряде средств массовой информации", - отмечается в сообщении компании.

По поводу увеличения количества строительной техники на объекте, в компании отметили, что "это делается для того, чтобы организовать работы в сухие дни, до наступления обильных осадков".

Реализация проектов по строительству Сергелийской линии Ташкентского метрополитена, второго этапа Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена и кольцевой надземной линии метрополитена в городе Ташкенте продолжается, - сообщает «Узбекистон темир йуллари».

Ранее издание centralasian.org ссылаясь на источники сообщило, что после трагедии, произошедшей 18 декабря на открытом участке строящейся станции Юнусабадской линии ташкентского метрополитена, власти усилили давление с требованием сдать в эксплуатацию новую линию метро до Нового года.

Напомним, что в результате обрушения грунта при строительстве Юнусабадской линии метрополитена погибли шесть человек. Строительно-подрядные организации выплатили семьям жертв предварительную компенсацию в размере 100 млн сумов (10,5 тысяч долларов США).



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