В Туркменистане ресторанам в новогодние дни предписали закрыться, - СМИ

CA-NEWS (TM) - На северо-востоке Туркменистана, в Дашогузе, власти велели местным кафе, ресторанам и диско-барам закрыть свои заведения в праздничные дни 30 и 31 декабря, а также 1 января.Об этом сообщает turkmen.news.

Копия письма за подписью представителей пяти ведомств: хякимлика (местная администрация), полиции, налоговой службы, пожарной охраны и санэпидемстанции, — имеется в распоряжении turkmen.news.

Власти также предписали заведениям ограничить работу и 29 декабря, до 18 часов. Запрет на деятельность, согласно письму, введен в целях «обеспечения порядка, спокойствия и безопасности в общественных местах, а также предотвращения нарушений дисциплины». В письме владельцам заведений общепита предписано пускать несовершеннолетних гостей только в сопровождение их родителей, не продавать подросткам алкоголь и сигареты, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае нарушения каких-либо из этих пунктов владельцы заведений «будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству». О каком конкретно законе идет речь, в письме не говорится, однако авторы ссылаются на «требования президента Туркменистана по совершенствованию качества обслуживания народа».

Источники turkmen.news в местной предпринимательской среде говорят, что запрет на деятельность в самые прибыльные дни года ставит их бизнес под угрозу закрытия.

«В Дашогузе население и так небогатое, мало кто может позволить себе, например, поужинать в ресторане в обычные дни, а в предпраздничную пору, когда люди собираются коллективами, а мы можем хоть что-то заработать, нам работать не дают», — сказал владелец одного из заведений.

Предприниматели считают, что чиновники на местах по-своему трактуют требование главы государства по совершенствованию качества обслуживания населения. О каком его совершенствовании может идти речь, если заведения попросту закрывают? По словам источников, местные власти перестраховываются, исходят из принципа «лишь бы чего не случилось» и вообще закрывают точки общественного питания, предпочитая лучше не сталкиваться с проблемами и не получать из Ашхабада взыскания.

«С точки зрения пожарной безопасности и санитарного состояния объектов питания, все под контролем – нас проверяют чуть ли не каждый месяц, а с потенциальными буянами мы и сами вполне можем справиться, на крайний случай для этого есть и полиция», — сказал один из предпринимателей.

В Туркменистане действуют законы «О предпринимательской деятельности» и «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства», регламентирующие права и ответственность субъектов этой деятельности, обеспечивающие бизнесу государственную защиту и поддержку, регулирующие отношения предпринимателей с органами исполнительной власти. Ни в одном из этих законов в компетенцию местных органов власти не входит ограничение деятельности кафе и ресторанов. Тем не менее, бизнесмены говорят, что жаловаться в прокуратуру на эти незаконные действия смысла нет – рука руку моет.

«Мы даем работу десяткам людей: поставщикам продуктов, поварам, официантам, — и все они в итоге также пострадают от того, что мы недополучим прибыль в эти праздники», — сказал источник.

В Дашогузе популярных среди населения кафе и ресторанов всего около десятка. В обычные дни время их работы ограничено 23 часами, хотя никакого комендантского часа в городе нет. Впрочем, запрет на работу после 23 часов действует по всей стране, однако в Ашхабаде в предновогодние дни все заведения работают в обычном режиме. Кафе и рестораны будут закрыты лишь 1 января.