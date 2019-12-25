Двое граждан Узбекистана погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

CA-NEWS (UZ) - Число погибших при пожаре в общежитии лесозаготовительного предприятия в Иркутской области возросло до двух, сообщил глава муниципалитета Валерий Орноев, передает ТАСС. Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.

Оба погибших — граждане Узбекистана. По словам Орноева, пожар произошел в незарегистрированной постройке.

Пожар в двух деревянных зданиях общежития в поселке Залари произошел в ночь на 25 декабря. В нем проживали 15 человек. Спасатели ликвидировали открытое горение, площадь пожара составила 350 кв. м.

В результате происшествия пострадали шесть человек. Пятеро из них находятся в больнице, один в тяжелом состоянии, сообщили в областном минздраве. Еще одного пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.