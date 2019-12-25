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  25 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам 2019 года

CA-NEWS (UZ) -  Нападающий российского футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба ростовской команды.

В голосовании, в котором приняли участие игроки, тренеры и журналисты, Шомуродов опередил капитана сборной Узбекистана и бывшего игрока махачкалинского «Анжи» Одила Ахмедова. Для 24-летнего футболиста эта награда стала первой в карьере.

Шомуродов выступает в составе «Ростова» с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. В 2019 году Шомуродов провёл 13 матчей за национальную команду Узбекистана и отметился 13 голами. Ранее стало известно, что форвард номинирован на звание лучшего футболиста Азии—2019.

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