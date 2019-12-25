Экспорт из Туркменистана в Узбекистан вырос более чем вдвое

CA-NEWS (TM) - По итогам января-ноября 2019 года товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном увеличился почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $457,8 млн. Об этом сообщается во внешнеторговом отчете узбекского Госкомитета по статистике.

Как сообщает туркменское издание "Ориент", в торговле между двумя соседними странами сложилось положительное сальдо в пользу Туркменистана. За отчетный период в Узбекистан было экспортировано туркменских товаров и услуг на сумму $374,1 млн., а импорт в Туркменистан оценивается в $83,7 млн.

По сравнению с тем же периодом 2017 года, объем поставок туркменской продукции на узбекский рынок вырос на $280,2 млн. и на $174,1 млн. в сопоставлении с данными за 2018 год.

Почти в два раза — с $43,8 млн. (2018 года) до $83,7 млн. — увеличился товарный импорт в Туркменистан из Узбекистана.

Согласно отчету, Туркменистан вошел в топ-десятку внешнеторговых партнеров Ташкента и в двадцатку стран-партнеров по импорту товаров и услуг.

Узбекистан поставляет в Туркменистан транспортные средства, минеральные удобрения, плодоовощную продукцию, строительные материалы, электро- и механическое оборудование, металлические изделия и услуги в различных сферах и закупает из Туркменистана нефтепродукты, нефтехимическую продукцию, пропиленовые полимеры, хлопчатобумажную пряжу, листовое стекло.

К 2020 году страны намерены довести объем взаимной торговли до 500 млн. долларов. И судя по последней статистике, эти планы в обозримом будущем не только реализуемы, но могут быть перевыполнены.