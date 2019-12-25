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  25 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия нанесла авиаудары на северо-западе Сирии

CA-NEWS (CA) -  Российская авиация нанесла удары по целям в провинции Идлиб, на северо-западе Сирии. Как сообщает AFP, восемь человек погибли, из них пятеро – дети.

По данным ООН, рост военной активности со стороны сирийского правительства и России в провинции Идлиб с 16 декабря вынудил десятки тысяч человек покинуть свои дома. Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил, что за тот же период около 80 мирных жителей погибли в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов.

Со второй половины прошлой недели войска Асада, в результате боёв с джихадистами, взяли под контроль десятки городов и сёл на юге провинции Идлиб. По имеющейся информации, число погибших исчисляется многими десятками.

Как заявил глава Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека Рами Абдель Рахман, войска Асада находятся менее чем в четырёх километрах от стратегического города Маарет аль-Нуман.

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