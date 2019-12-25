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  25 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице

CA-NEWS (CA) -  В американском штате Колорадо в городе Колорадо-Спрингс мужчина ограбил банк, после чего начал разбрасывать деньги на улице с криками «Счастливого Рождества!». Об этом со ссылкой на полицию сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что 65-летний американец Дэвид Оливер ограбил банк, угрожая оружием. Позднее его задержали в находящейся рядом кофейне.

Полиция города на своей странице в Twitter опубликовала фотографию задержанного.

По информации издания KKTV, мужчина не пытался скрыться с места преступления, а специально направился в кофейню, чтобы дождаться задержания. При задержании он не сопротивлялся, говорится в сообщении. По словам одного из свидетелей, прохожие подняли часть денег и вернули их в банк. Издание Denver Post со ссылкой на представителя полиции сообщило, что невозвращенными остаются «тысячи долларов».

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