В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице

CA-NEWS (CA) - В американском штате Колорадо в городе Колорадо-Спрингс мужчина ограбил банк, после чего начал разбрасывать деньги на улице с криками «Счастливого Рождества!». Об этом со ссылкой на полицию сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что 65-летний американец Дэвид Оливер ограбил банк, угрожая оружием. Позднее его задержали в находящейся рядом кофейне.

Полиция города на своей странице в Twitter опубликовала фотографию задержанного.

По информации издания KKTV, мужчина не пытался скрыться с места преступления, а специально направился в кофейню, чтобы дождаться задержания. При задержании он не сопротивлялся, говорится в сообщении. По словам одного из свидетелей, прохожие подняли часть денег и вернули их в банк. Издание Denver Post со ссылкой на представителя полиции сообщило, что невозвращенными остаются «тысячи долларов».

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE — Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019