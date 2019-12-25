Житель Таджикистана, которого десятки трудовых мигрантов обвиняют в продаже фальшивых авиабилетов, опроверг все обвинения

CA-NEWS (TJ) - Житель Вахдата Махмуд Абдурахмонов, которого десятки трудовых мигрантов обвиняют в продаже фальшивых авиабилетов, опроверг все обвинения, сообщает Озоди.



Две недели назад десятки таджикских мигрантов в Санкт-Петербурге заявили, что стали жертвами мошенника-соотечественника, который заработал на них от 8 до 10 млн российских рублей. Они сказали также, что Абдурахмонов находится в бегах и, скорее всего, выехал за пределы России.

Махмуд Абдурахмонов 24 декабря пришел в редакцию Радио Озоди в Душанбе и сообщил, что, как и несколько других человек в этой истории, он был посредником-агентом по продаже, и эта афера, скорее всего, была «провернута» другим человеком.

29-летний Махмуд Абдурахмонов говорит, что обвинения мигрантов в его адрес не имеют никаких оснований, а руководил аферой человек по имени Машраф. В свою очередь таджикский мигрант, работающий в России Машраф Муминов, также считает обвинения в свой адрес необоснованными.

Абдурахмонов сообщил, что работал в кафе Машрафа Муминова в качестве администратора и якобы по его просьбе покупал авиабилеты под реализацию.

В свою очередь Машраф Муминов говорит, что пострадал от действий Абдурахмонова на более чем 2 млн рублей. «Я теперь только узнал, что Абдурахмонов находится в Таджикистане, после его исчезновения в Санкт-Петербурге я ничего не слышал о нем. Не только я, но и еще десятки мигрантов пострадали от его действий», - отметил собеседник.

Сам Махмуд Абдурахмонов признался, что ему пришлось покинуть Россию 9 декабря после многочисленных угроз со стороны Муминова, который требовал от него найти 2 млн рублей. На вопрос почему после полученных угроз он не связался с генконсульством Таджикистана в Санкт-Петербурге, тот ответил: «А толку?».

Махмуд Абдурахмонов обратился с заявлением в МВД и Генпрокуратуру РТ с просьбой расследовать этот факт и установить правду. Соответствующими структурами пока не установлен факт причастности Абдурахмонова к продаже фальшивых билетов.

Тем временем обманутые граждане Таджикистана обратились с заявлением в полицию Санкт-Петербурга и генконсульство РТ в этом городе.

Стоимость авиабилетов из России в Таджикистан высокая, поэтому трудовые мигранты ищут билеты подешевле.