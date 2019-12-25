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  25 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Узбекистана запретили гражданам покупать криптовалюты

CA-NEWS (UZ) -  Национальное агентство проектного управления Узбекистана издало соответствующее распоряжение, которое практически полностью ограничивает использование криптовалют в стране. Согласно документу, резиденты Узбекистана не смогут покупать и продавать биткоин и другие криптомонеты, а также использовать их в качестве платежного средства.

При этом правительство рассчитывает привлечь в страну крупнейшие криптовалютные биржи. Правительство уже готовит правила работы таких организаций на территории страны. Если верить источникам, то криптовалютные биржи должны хранить информацию о всех проведенных сделках на протяжении 5 лет, а также допускать к торгам только зарегистрированных и верифицированных пользователей старше 18 лет. При необходимости сотрудники биржи должны предоставить информацию о конкретном пользователе правоохранительным или другим органам. Естественно, что такое регулирование не способствует развитию криптовалютной индустрии в стране, поэтому рассчитывать на приход бирж в Узбекистан не стоит.

Как отмечает beincrypto.ru, эксперты увидели в распоряжении много нестыковок. Например, к торговле криптовалютами не допускаются лица, которые ранее участвовали в анонимных сделках. Пока не понятно, каким образом это можно отследить. С точки зрения здравого смысла, сделать это невозможно.

В результате жителям страны разрешили продавать криптовалюту, но запретили ее покупать. У специалистов возник вполне резонный вопрос: «А где же тогда брать биткоины?». Напомним, что в Узбекистане майнинг тоже запрещен.

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