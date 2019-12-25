В Казахстане владельцев батута, из-за которого погиб ребенок, осудили на 4 и 5 лет

CA-NEWS (KZ) - Суд в Караганде 24 декабря огласил приговор по делу о гибели ребенка в результате опрокидывания надувного батута в городском парке.

Супружескую чету, которая установила батут, судья Аргын Кутышев приговорил к лишению свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека и причинение вреда здоровью двух и более лиц». Ерлана Такишева приговорили к пяти годам лишения свободы, Алию Такишеву – к четырем годам. Суд предоставил Такишевой отсрочку наказания на пять лет, до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Подсудимые заявили о непризнании обвинения.

Суд частично удовлетворил иск на возмещение морального вреда матери погибшего мальчика, а также семьям других пострадавших детей.

25 мая 2019 года сильный ветер опрокинул надувной батут в Центральном парке Караганды. В этот день метеорологическая служба «Казгидромет» предупредила об ухудшении погоды. Следствие пришло к выводам, что батут был плохо закреплен, официальное разрешение от руководства управления парками на эксплуатацию аттракциона отсутствовало, хотя батут был установлен 21 мая, а завезен на территорию парка в апреле. В результате опрокидывания с высоты сорвался и упал на землю 11-летний мальчик. От полученных травм он скончался на месте. Батут снес металлическую кассу аттракциона, которая придавила другого ребенка. Пострадали еще двое детей 7 и 11 лет, которые с различными травмами были госпитализированы.

Трагедия вызвала общественный резонанс, жители потребовали наказания виновных лиц. Аким Караганды объявил выговор двум своим подчиненным – заместителю акима и исполняющему обязанности руководителя отдела коммунального хозяйства. Директор управления парками культуры и скверами акимата города Караганды Рустам Кодебаев был уволен «за халатность».

После случившегося в комитете по чрезвычайным ситуациям заявили, что в стране будет установлен контроль за эксплуатацией батутов. По словам председателя КЧС Владимира Беккера, с 1 июля в стране начал действовать утвержденный комиссией при комитете технического регулирования и метрологии национальный стандарт безопасности аттракционов, который содержит требования безопасности при вводе в эксплуатацию и эксплуатации аттракционов.