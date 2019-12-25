На востоке Туркменистана старикам для получения пенсии нужно лично подтверждить, что они живы

CA-NEWS (TM) - По словам корреспондента Радио Азатлык, теперь гражданам для получения пенсии необходимо предоставить справки с места жительства, а также поликлиники.

"Во всех этрапах Лебапского велаята от граждан, получающих пенсию, требуют лично обращаться в пенсионные отделы районных учреждений социального обеспечения и подтверждать то, что они живы. Для этого необходимо предварительно получить справку с места жительства, а также справку из поликлиники", - сообщил 24 декабря корреспондент Азатлыка в регионе.

По словам местных чиновников, беседовавших с Азатлыком, эти меры предпринимаются с целью предотвращения использования пенсионных средств, начисляемых на пластиковые карты пенсионеров, членами семьи, в случае их смерти.

"Эти меры предприняты для того, чтобы члены семье пенсионеров, в случае их смерти не могли пользоваться деньгами. Сообщается, что такие случаи были", - сообщает корреспондент Азатлыка.

Редакции Азатлыка не удалось получить официальное подтверждение и выяснить детали новых правил в отношении пенсионного обеспечения граждан в государственных учреждениях Лебапского велаята.

Аналогичные правила действуют уже более года, в частности в столице. Как сообщали корреспонденты Азатлыка, в Ашхабаде правило вступило в силу в 2018 году. Но местные пенсионеры узнали об этом, только когда столкнулись с отсутствием пенсионных начислений. Официальное уведомление о наличии новых требований пенсионеры не получали.

"Первый раз надо было отметиться после трех начислений пенсий на карточку. Второй и последующие посещения должны осуществляться через 6 месяцев после первой отметки", - сообщил корреспондент Азатлыка в Ашхабаде в ноябре 2018 года.

В Туркменистане, официально заявленный размер минимальной пенсии составляет около 72 долларов США по госкурсу и около 13 долларов по черному курсу. Пенсия в Туркменистане является одной из самых низких в Центральной Азии.