Национальные телеканалы Узбекистана не осветили критические выводы ОБСЕ по выборам

Тана де Зулуета узбекистан

CA-NEWS (UZ) - За парламентскими выборами и выборами в местные советы 22 декабря в Узбекистане наблюдали около тысячи иностранных экспертов.

23 декабря почти все они представили общественности свои предварительные результаты по прошедшим накануне выборам.

В частности, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), направившая свою первую полномасштабную миссию с более чем 300 экспертами на выборы в Узбекистан, организовала 23 декабря пресс-конференцию и огласила предварительные выводы.

В отчете отмечены некоторые позитивные изменения в избирательном процессе, но были сделаны серьезные критические замечания.

23 и 24 декабря телеканалы «Узбекистан 24», «Ёшлар» («Молодёжный») и «Севимли» («Любимый»), которые подготовили специальные программы по выборам, и в частности, Национальное информационное агентство Узбекистана, не показали в эфире критические замечания экспертов ОБСЕ.

Наблюдая за местными телеканалами, транслировавшими 22 декабря доклады международных наблюдателей по выборам, жители Узбекистана сообщили, что были удивлены предоставленной в них только лишь «позитивной» информацией.

«С одной стороны блогеры и рядовые избиратели обсуждают выборы в соцсетях, пишут всё что они думают об этом. Критика, прозвучавшая на пресс-конференции ОБСЕ также уже распространилась. Прошлой ночью я включил телевизор и посмотрел программу, посвящённую выборам, где только говорилось, что все прошло отлично. Показывали, как наблюдатели из постсоветских и восточных стран высоко оценили их. В конце показали главу миссии ОБСЕ, которая говорит, что новые выборы в этом году по новому кодексу и, что они приветствуют это. Про критику ни словом не обмолвились», - сказал один из жителей Ташкента.

«Я не знаю, был ли это приказ сверху или это их старые методы работы. Но очевидно то, что телеканалы игнорируют относительно свободный потоком информации, идущий в социальных сетях», - сказала одна из телезрительниц из Узбекистана.

Согласно заявлению делегации ОБСЕ в Ташкенте от 23 декабря, избирательное законодательство в Узбекистане улучшилось, а уважение к свободе слова возросло. Однако оппозиционных политические партии не были представлены. Пренебрежение основными правами широко распространено, и в день выборов произошли серьезные нарушения.

«Совершенствование избирательного законодательства и расширение свободы слова в Узбекистане заслуживают похвалы, но они не компенсируют отсутствие оппозиционных партий, игнорирование основных прав человека и серьезные нарушения в день выборов», - заявила глава миссии ОБСЕ Тана де Зулуэта на пресс-конференции в Ташкенте.

Глава наблюдателя ОБСЕ также отметила, что в Узбекистане за последние три года «число независимых мыслителей и чувство свободы у людей выросли». Но в тоже время ОБСЕ обеспокоена тем, что «эта свобода имеет границы, и открытый протест может закончиться преследованием или лишением свободы».