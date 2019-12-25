Узбекистан установил безвизовый режим для иностранцев, имеющих паспорта ООН

CA-NEWS (UZ) - С 1 января 2020 года для граждан иностранных государств, имеющих биометрический пропуск ООН (паспорт красного цвета Laissez-Passer), вводится безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию Узбекистана. Об этом сообщается в указе президента, подписанном 24 декабря.

Согласно документу, гражданам иностранных государств, имеющих биометрический пропуск ООН (паспорт – Laissez-Passer голубого цвета), въездные визы в Узбекистан оформляются Министерством иностранных дел в течение 2 рабочих дней на основании пригласительного письма приглашающей стороны;

Граждане иностранных государств – владельцы биометрических пропусков ООН (паспорт – Laissez-Passer красного или голубого цвета), направляющиеся в Узбекистан, должны при себе иметь также национальный паспорт (проездной документ), срок действия которого не должен быть меньше срока действия биометрического пропуска ООН.