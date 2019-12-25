Жизнь водителя, сгоревшего в тракторе в Узбекистане, оценили в $100 и 1 мешок муки

CA-NEWS (UZ) - В начале декабря текущего года в Бешарыкском районе Ферганской области взорвался грузовой трактор, который был взят районной администрацией во временное пользование у одного из местных предпринимателей. Водитель трактора, пролежав неделю в больнице, умер, не приходя в сознание, передает centralasian.org.



Родственники покойного сообщили, что руководство районной администрации оказало семье погибшего сотрудника помощь, выдав 1 мешок муки, 7,5 литров масла и деньги в размере одного миллиона сумов.

В начале декабря месяца заместитель главы (хокима) Бешарыкского района Аваз Абдурахманов обратился к руководителю ООО «Premier class leasing» Бахтияру Султанову с просьбой дать ему во временное пользование новый грузовой трактор стоимостью 735 миллионов сумов (77 тысяч долларов) для загрузки щебня.

Трактором управлял водитель отдела благоустройства районной администрации, 59-летний Мирзажон Дехканов, который 2-3 декабря по поручению замхокима Аваза Абдурахманова загружал щебень в автомобили.

Однако 3 декабря, во время очередной загрузки щебня, ковш трактора пробил газовую трубу, проходящую под землей. В результате произошедшего взрыва водитель трактора Мирзажон Дехканов получил 60 процентов ожогов тела. Пролежав неделю в больнице, 10 декабря он умер, не приходя в сознание.

На участке, где грузили щебень, не было никаких предупреждающих знаков о прохождении газопровода.

Как говорит жена покойного Мирзажона Дехканова Мукаддасхон Максудова, после смерти мужа руководство районной администрации не оказало необходимой помощи семье, оставшейся без кормильца.

– Профсоюз выдал нам деньги в размере 1 миллиона сумов (100 долларов США), еще мешок местной муки самого низшего сорта и десять 750-граммовых бутылок масла. Сегодня провели поминки мужа, так как прошли 40 дней после его смерти. Многие знали моего мужа, он всегда всем помогал, на его поминки пришло много людей. Однако никто из сотрудников отдела благоустройства так и не пришел на его поминки, – говорит жена водителя, скончавшегося в результате взрыва трактора.

Мукаддасхон Максудова говорит, что звонила в отдел благоустройства администрации Бешарыкского района, чтобы попросить помощи для проведения поминок мужа, но женщине отказали.

–​ Я позвонила им и попросила выдать нам хотя бы 400-500 тысяч сумов (около 50 долларов США), чтобы провести поминки мужа. Объяснила им, что у нас есть кредиты, что беда пришла в наш дом неожиданно. Говорила, что мои сыновья вернут им эти деньги, как только устроятся на работу. Однако они отказали мне и бросили трубку телефона. Слава богу, нашу трудную ситуацию поняли местные пекари и мясники, которые дали продукты в долг. Еле как я смогла провести поминки мужа, –​ говорит собеседница.

Однако руководитель отдела благоустройства администрации Бешарыкского района Ильхомжон Урозалиев заявил, что администрация оказывает необходимую помощь семье покойного сотрудника.

–​ Им еще выдадут крупную компенсацию в размере более 70 миллионов сумов после завершения следствия и рассмотрения дела в суде. Этот вопрос решится в течение 15-20 дней. Еще выдадут деньги из отдела социального обеспечения. Один миллион сумов они получили от профсоюза. На 40 дней мы планируем купить им барана, – заявил чиновник.

Ранее предприниматель Бахтияр Султанов, владелец сгоревшего в результате взрыва грузового трактора стоимостью 735 миллионов сумов, говорил, что руководство администрации Бешарыкского района не возместило ущерб, нанесенный его имуществу.

Заместитель главы района Аваз Абдурахманов обещал, что администрация выплатит предпринимателю сумму ущерба.

Однако руководитель ООО «Premier class leasing» Бахтияр Султанов сказал, что до сих пор не получил от местных властей компенсации за сгоревший трактор.