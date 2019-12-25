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  25 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Из-за метели перекрыли трассу из Омска в Казахстан

CA-NEWS (KZ) -  Сильный снегопад стал причиной перекрытия для движения нескольких трасс в Казахстане.

Под ограничение попали, в том числе, и федеральная магистраль Омск — Майкапчагай, от Семея до Калбатау. Перекрытие коснется и других федеральных трасс Казахстана.

Как сообщает Казгидромет, туман, гололед, снег и метель продлятся на территории восточной части республики с 26 по 28 декабря. По данным синоптиков, причиной буйства непогоды стали холодный фронт из Западной Сибири и антициклон с Карского моря.

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