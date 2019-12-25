В Казахстане назначен новый замминистра иностранных дел

Баймухан Маргулан Бакытулы

CA-NEWS (KZ) - Новым замминистра иностранных дел в Казахстане распоряжением главы государства назначен Баймухан Маргулан Бакытулы, об этом 25 декабря сообщается на сайте akorda.kz.

Ранее Баймухан Маргулан занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Польше.

Новый замминистра иностранных дел родился в 1974 году в Алматинской области. Имеет дипломатический ранг советника I класса. В системе МИД Казахстана работает с 1999 года. Помимо казахского и русского языков, владеет английским, польским и немецким языками.

Напомним, на прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности замминистра иностранных дел Казахстана Романа Василенко, назначив его послом в Словакию.