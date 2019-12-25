РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане назначен новый замминистра иностранных дел
Баймухан Маргулан Бакытулы
Баймухан Маргулан Бакытулы

CA-NEWS (KZ) -  Новым замминистра иностранных дел в Казахстане распоряжением главы государства назначен Баймухан Маргулан Бакытулы, об этом 25 декабря сообщается на сайте akorda.kz.

Ранее Баймухан Маргулан занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Польше.

Новый замминистра иностранных дел родился в 1974 году в Алматинской области. Имеет дипломатический ранг советника I класса. В системе МИД Казахстана работает с 1999 года. Помимо казахского и русского языков, владеет английским, польским и немецким языками.

Напомним, на прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности замминистра иностранных дел Казахстана Романа Василенко, назначив его послом в Словакию.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Казахстан увеличил выбросы вредных веществ в атмосферу
  • Президенты Таджикистана и Казахстана обсудили по телефону перспективы партнерства
  • В Туркменистане из-за высокой смертности женщины хотят рожать в старом роддоме без условий, - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×