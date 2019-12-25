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  25 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев рассказал как спорил с Путиным

CA-NEWS (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью РИА Новости рассказал о своих отношениях с Владимиром Путным, и как проходят их встречи.

"Между нами сложились доверительные отношения. Каждая наша встреча выходит за рамки утвержденного регламента, нередко превышая отведенное протоколом время. Мы часто обсуждаем вопросы, обмениваемся мнениями, иногда спорим, пытаемся доказать правильность своей позиции. Это нормальные рабочие моменты лидеров двух крупнейших государств Евразии. Как известно, в спорах рождается истина", — отметил Назарбаев.

Он также подчеркнул, что, возглавив Россию, Путин уже "имел солидный политический опыт".

"Вместе с тем он был открыт и был готов прислушаться к мнению своих друзей и коллег", — добавил Назарбаев.

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