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  25 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главная ёлка в Ашхабаде признана самой высокой в регионе

CA-NEWS (CA) -  Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок столичных городов стран СНГ в новогодние праздники 2019-2020 в декабре 2019 и январе 2020 гг.

Топ-10 самых высоких новогодних елок в столицах стран СНГ составили главные елки в городах Ашхабад (40 метров), Ереван (37 м), Ташкент (36 м), Баку (34 м), Минск (30 м), Душанбе (29 м), Москва (27 м), Бишкек (27 м), Нур-Султан (Астана) (25 м) и Кишинев (20 м).

Рейтинг представлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ.

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Главная елка Туркменистана в Ашхабаде высотой 40 метров (с верхушкой) на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem» («Вселенная») была торжественно зажжена 15 декабря 2019 года.

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Главная елка Армении в Ереване высотой 37 метров (с верхушкой) на площади Республики была зажжена 21 декабря 2019 года.

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Главная елка Узбекистана в Ташкенте высотой 36 метров на улице Истиклол в районе Национальной библиотеки имени А. Навои была установлена 10 декабря 2019 года.

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Главная елка Азербайджана в Баку высотой 34 метра на площади Азнефть.

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Главная елка Белоруссии в Минске высотой 30 метров на Октябрьской площади была зажжена 14 декабря 2019 года.

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Главная елка Таджикистана в Душанбе высотой 29 метров на площади Исмоила Сомони.

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Главная елка Казахстана в Нур-Султане высотой 25 метров на территории выставки ЭКСПО-2017 возле павильона «Нур Алем» была торжественно зажжена 20 декабря 2019 года.

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Главная елка Грузии в Тбилиси высотой 25 метров на площади Первой Республики.

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Главная елка России в Москве высотой 27 метров на Соборной пощади Кремля — живая ель, срубленная в Можайском городском округе Московской области, торжественно откроется 25 декабря 2019 года.
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Главная елка Кыргызстана в Бишкеке высотой 27 метров на площади «Ала-тоо» была торжественно зажжена 13 декабря 2019 года.

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Главная елка Молдавии в Кишиневе высотой 20 метров на площади Великого национального собрания была торжественно зажжена 1 декабря 2019 года.

Самые Высокие Елки СНГ 2019-2020:

Ашхабад, Туркменистан — 40 метров
Ереван, Армения — 37 метров
Ташкент, Узбекистан — 36 метров
Баку, Азербайджан — 34 метра
Минск, Беларусь — 30 метров
Душанбе, Таджикистан — 29 метров
Москва, Россия — 27 метров (живая ель)
Бишкек, Кыргызстан — 27 метров
Астана, Казахстан — 25 метров
Кишинев, Молдова — 20 метров

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