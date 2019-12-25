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  25 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кыргызстан предложил Таджикистану обменяться территориями

CA-NEWS (TJ) -  Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что его страна готова поменяться территориями с Таджикистаном в приграничных районах.

По его словам, 2 года назад переговоры были приостановлены, но сейчас возобновилась работа в этом направлении. С президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым несколько раз встречались по этому вопросу, добавил он.

«Кыргызстан готов к этой работе. Комиссия со стороны Кыргызстана во главе с вице-премьером Разаковым, также премьер-министр и я уже обозначили свой курс. Мы призываем к сотрудничеству. Говорим, если нужен обмен, то мы и к этому согласны, чтобы рассмотреть все варианты. Давайте с населением поговорим предложили. Мы ставим вопрос об открытой работе. Честно говоря. Работа идет не так как мы бы этого хотели. Этот вопрос можно решить только 3 путями. Лучшая из них — переговоры с учетом интересов двух стран. Мы ведем работу в этом направлении», - сказал глава государства.

Жээнбеков сообщил, что в декабре в КР должна прибыть делегация из Таджикистана.

«Каждый день я спрашиваю про Баткенскую область, интересуюсь ситуацией на границе. Просим Всевышнего, чтобы было тихо на границе. Вопросы границ у меня под контролем», - сказал глава государства.

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