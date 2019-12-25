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  25 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Международные институты заинтересованы в финансировании Рогунской ГЭС, - Минфин РТ

CA-NEWS (TJ) -  Международные финансовые институты направили Таджикистану предложения по финансовому участию в достройке Рогунской ГЭС. Об этом заявил министр финансов РТ Файзиддин Каххорзода.

Файзиддин Каххорзода, министр финансов РТ, сказал 25 декабря в беседе с Радио Озоди, что строительство Рогунской ГЭС вызывает большой интерес и ряд стран и организаций предложили свое финансирование в проекте.

«Сегодня Рогунскую ГЭС все знают, многие финансовые институты сами выходят на нас с предложением участия в финансировании объекта. Мы работаем с рядом структур Исламского банка развития, а также финансовыми институтами европейских стран», - сказал он.

Глава Минфина отметил, что страна никак не ограничивает участие в финансировании проекта. По его словам, Таджикистан сравнивает процентную ставку по кредитам, предоставляемых заинтересованными финансовыми структурами, и выберет лучшие предложения.

«Объект грандиозный, поэтому мы будем исходить из ситуации с внешним долгом», - отметил собеседник.

Однако условия, предложенные международными финансовыми институтами для финансирования Рогунской ГЭС, в настоящее время неизвестны.

На сегодняшний день Таджикистан продолжает строительство Рогунской ГЭС за счет собственных средств. По данным Минфина, в 2019 году Таджикистан выделил для этих целей из бюджета 2 млрд 100 млн сомони (около 222 млн долларов).

В настоящее время два агрегата Рогунской ГЭС уже вырабатывают электроэнергию и подключены к единой энергосистеме страны. Всего на Рогунской ГЭС шесть агрегатов, из которых два в соответствии с утверждённым проектом установлены временно и будут вырабатывать электроэнергию до 2021 года, после чего будут заменены.

Проект строительства Рогунской ГЭС был разработан еще в советское время, началась стройка, однако затем из-за гражданской войны и в последующем из-за критики со стороны стран низовья правительство Таджикистана смогло возобновить возведение ГЭС только в 2016 году.

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