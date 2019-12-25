Золото подорожало в Казахстане на 9,2%

Ювелирная отрасль

CA-NEWS (KZ) - По состоянию на 1 декабря 2019 года средняя стоимость одного грамма ювелирных изделий из золота в Казахстане составила 17,5 тыс. тенге ($46), что на 9,2% больше, чем годом ранее. Об этом 25 декабря сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Самые дорогие золотые ювелирные изделия наблюдаются в Нур-Султане — 24 781 тенге ($65) за грамм. В Атырау один грамм золотых украшений стоит в среднем 20 441 тенге ($54), в Актау — 20 285 тенге ($53). Самые дешевые украшения продаются в Туркестане — 14 208 тенге ($37) и Таразе — 14 869 тенге ($39).

В целом по итогам 11 месяцев рост цен на ювелирные изделия и часы к аналогичному периоду годом ранее составил 7,7%. Для сравнения: за весь 2018 год удорожание в сегменте достигло 8,4% к 2017-му.

По итогам 11 месяцев в стране произвели ювелирных изделий на 668,5 млн тг, против 648,1 млн тг годом ранее. Впрочем, по данным Комитета по статистике, индекс промышленного производства в секторе составил всего 96,4%, что говорит о спаде выпуска в реальном выражении.