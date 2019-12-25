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  25 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии прошла Кремлевская ёлка

CA-NEWS (MNG) -  Спустя три десятка лет в Монголии решили возродить традицию проведения Кремлёвской ёлки, сообщает tvcom-tv.ru.

"Большое количество детей, новых, современных. Они должны знать, что есть страна Россия, что есть город Москва, и сеть главная елка России – это Кремлевская", - цитирует издание Амгалана Базархандаева, советника посольства России в Монголии, руководитель представительства Россотрудничества в Монголии.

Среди приглашенных дети, которые сумели показать хорошие результаты в изучении русского языка. Постановку торжества доверили режиссеру Валерию Шевченко. Целых 12 лет он создавал представления в столичном кремле.

После концерта все действо перенеслось в холл российского центра науки и культуры.

Как отметили в российском центре науки и культуры, праздник вновь станет ежегодным.

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