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  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане за два года медики использовали 351 тонну строительного гипса вместо медицинского

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане за последние два года медики в 277 тыс. случаях вместо медицинского гипса использовали строительный, в общей сложности - 351 тонну.

В частности, 30 тонн - в Фергане, 33 - в Бухаре, 35 - в Ташкентской области, 36 - в Намангане, 38 - в Кашкадарьинской области, 43 - в Самарканде и 48 тонн - в Ташкенте.

Эти данные прозвучали на заседании республиканской межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией, в ходе которой этот вопрос рассматривался наряду с ошибками и недостатками в системе здравоохранения.

Использование строительного гипса при переломах оказывает вредное воздействие на пациента, такое как смещение поврежденной кости, раздражение кожи в области гипса и аллергия.

На вопрос, почему медики не используют медицинский гипс, чиновники ответили, что в Узбекистане нет производства медицинского гипса. Создание какого-либо предприятия по производству медицинского гипса в стране не рассматривалось или не инициировалось министерством.

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