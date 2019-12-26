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  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане сотрудникам прокуратуры и СГБ ослабили неприкосновенность

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана подписал закон о внесение поправок и изменений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов. Документ опубликован в издании «Народное слово» 25 декабря и вступил в силу с этого же дня.

Из статьи 49 закона «О прокуратуре» исключен пункт о том, что вышестоящий прокурор решает вопрос об ответственности работника прокуратуры за административные правонарушения и дисциплинарные проступки. Разрешения властей для судебного преследования прокуроров больше не требуется.

Из статьи 37 (гарантии неприкосновенности военнослужащих СГБ) закона «О Службе государственной безопасности» исключена норма, разрешающая привлекать военнослужащих СГБ к административной ответственности только с согласия председателя СГБ, начальников управлений по Каракалпакстану, областям и Ташкенту.

Ослабление неприкосновенности сотрудников прокуратуры предусмотрено поручением администрации президента, а военнослужащих СГБ — поручением Шавката Мирзиёева. Сенаторы, одобряя законопроект на пленарном заседании 14 декабря, отмечали, что эти изменения направлены на повышение ответственности сотрудников прокуратуры и СГБ.

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