Назарбаев принял министра внутренних дел и генпрокурора

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана и председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев принял министра внутренних дел и генпрокурора страны, сообщает elbasy.kz.

В ходе встречи с главой МВД Ерланом Тургумбаевым Назарбаеву было доложено о текущей криминогенной ситуации в стране. Так, по информации министра внутренних дел количество преступлений в Казахстане сократилось на 16%.

Кроме того, Е.Тургумбаев проинформировал Нурсултана Назарбаева о предпринимаемых мерах по профилактике семейно-бытовых преступлений, ходе реализации дорожной карты по реформированию органов внутренних дел.

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов проинформировал Назарбаева об основных итогах деятельности за 2019 год и ключевых задачах на предстоящий период.

Также первому президенту Казахстана была представлена информация о предпринимаемых мерах по защите прав граждан в социально-экономической сфере.