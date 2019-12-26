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  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев принял министра внутренних дел и генпрокурора

CA-NEWS (KZ) -  Первый президент Казахстана и председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев принял министра внутренних дел и генпрокурора страны, сообщает elbasy.kz.

В ходе встречи с главой МВД Ерланом Тургумбаевым Назарбаеву было доложено о текущей криминогенной ситуации в стране. Так, по информации министра внутренних дел количество преступлений в Казахстане сократилось на 16%.

Кроме того, Е.Тургумбаев проинформировал Нурсултана Назарбаева о предпринимаемых мерах по профилактике семейно-бытовых преступлений, ходе реализации дорожной карты по реформированию органов внутренних дел.

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов проинформировал Назарбаева об основных итогах деятельности за 2019 год и ключевых задачах на предстоящий период.

Также первому президенту Казахстана была представлена информация о предпринимаемых мерах по защите прав граждан в социально-экономической сфере.

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