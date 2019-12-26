Парламент Таджикистана одобрил грантовое соглашение на сумму $58 млн

CA-NEWS (TJ) - Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировал 25 декабря соглашение между Международной ассоциацией развития и Государственным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» по проекту «Сельское водоснабжение и санитария», передает Avesta.

Этот финансовый документ предусматривает выделение $58 млн грантовых средств со стороны Международной ассоциацией развития (МАР) для реализации проекта по обеспечению питьевой водой семи районов Хатлонской области.

По словам министра финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода, проект предусматривает обеспечение питьевой водой более одного миллиона жителей указанных районов.

Маджлиси намояндагон также ратифицировал грантовое соглашение по проекту «Управление твёрдо-бытовыми отходами Яванского района». На реализацию этого проекта Европейский банк реконструкции и развития выделит $2 млн грантовых средств.