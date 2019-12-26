В Таджикистане прошёл концерт с «фейковой» Юлдуз Усмановой

CA-NEWS (TJ) - 25 декабря 2019 года в ресторане "Садбарг” в городе Истаравшан на севере Таджикистана, как уверяли организаторы, должен был состояться концерт звезды узбекской эстрады Юлдуз Усмоновой.

Как сообщает портал "Ахбор", местный житель по имени Джамшед, обещая привести в Истаравшан Юлдуз Усмнаова, продал жителям города более 300 билетов на ее концерт по цене 350 сомони (36 долларов). Мужчина собрал таким образом почти 110 тысяч сомони (примерно 11 тысяч долларов).

Когда начался концерт, на сцену ресторана вышла женщина в очках, немного похожая на Юлдуз, и начала петь. Зрители заметили, что певица выглядит намного старше узбекской поп-дивы.

Подозрения обманутых зрителей усилились, когда в эти же часы, когда шел концерт в Истаравшане, настоящая Юлдуз Усмонова из Ташкента начала свой прямой эфир в Инстраграме. Один из обманутых зрителей решил связаться напрямую с Юлдуз Усмоновой. Ему ответил менеджер певицы, который категорически отверг всякую возможность выступления певицы в Истаравшане, так как "Юлдуз находится в Ташкенте”, - заверил он.

Сама Народная артистка Узбекистана (настоящая) в своем Инстаграме сообщила, что 26 декабря в павильоне телеканала ZO'R TV , в 14:00 пройдут съёмки презентации ее нового альбома в телепередаче "Siz bilan" и она готовится к этому мероприятию.

Жители Истаравшана негодуют, что мошенники поддав им фейковую певицу как Юлдуз Усмонову.

Уже после того, как обнаружилось, что привезенная в Истаравшан певица ненастоящая, люди заметили, что даже текст на билете на концерт был написан с грубыми грамматическими ошибками. Например декабрь в тексте написан как "декабир”, вместо "контроль” написали "кантроль”.

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усмонова родилась в 1963 году в городе Маргилан Ферганской области. В репертуаре певицы есть много песен на таджикском, у Юлдуз есть также несколько совместных песен с известными таджикскими исполнителями, в том числе с Далером Назаровым и с Шабнами Сурайё.