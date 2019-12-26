Казахстанские полицейские отреагировали на жалобу водителей из Таласа

Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) - Десятки грузоперевозчиков 23 декабря собрались возле здания полномочного представительства правительства в Таласской области. По словам собравшихся, они занимаются перевозкой грузов на грузовых и легковых автомобилях в Казахстан, передает Turmush.

Один из водителей сообщил, что со стороны государственных органов Казахстана оказывается давление на водителей.

- Если мы нарушаем ПДД, то составляются протоколы и мы выплачиваем штрафы в рамках действующего законодательства. Но сейчас нам вручают протоколы по штрафам за последние 2-3 года, о которых мы не знаем. За нарушения ПДД принимаются такие меры как депортация. А если депортация, то в течение 5 лет запрещен въезд. Когда нас останавливают, то узнают о нас всю информацию, затем фотографируют. Но среди протоколов за нарушения значатся даты, когда мы не въезжали на территорию Казахстана. Есть протоколы на 230 тыс. сомов, самая минимальная сумма составляет 12 тыс. сомов. На сегодняшний день депортировали 10 ребят под предлогом того, что они якобы не выплатили штрафы. Вместе с тем, перед депортацией они не предупреждают заранее. Но на территории другого государства мы водим аккуратно и стараемся не нарушать ПДД. В течение года 4-5 раз выплачиваем штрафы по выписанным протоколам. А откуда появляются новые протоколы, мы даже и не знаем», - сообщил водитель.

На это отреагировала пресс-служба департамента полиции Жамбылской области. По её данным, с начала 2019 года по вине водителей из Кыргызстана на дорогах региона произошло 47 ДТП, в которых 13 человек погибли и 96 получили травмы. Это составляет 92% всех происшествий, допущенных водителями из стран ближнего зарубежья.

В департаменте сообщили, что граждане Кыргызстана игнорируют действующие в Казахстане правила дорожного движения. Всего с начала года выявлено 12 548 нарушений ПДД, совершённых водителями из Кыргызстана. Полицейские выписали штрафы на сумму более 79,3 млн тенге ($208 тыс.).

- С декабря 2019 года сотрудники Специальной отдельной роты по борьбе с незаконной миграцией ДП Жамбылской области в пункте пропуска "Айша биби" проводят работу по выявлению граждан, допускающих нарушения законодательства Казахстана. В отношении их составляют протоколы, которые направляются в суд Жамбылского района для принятия решения, - отметил начальник управления миграционной службы ДП Жамбылской области Арман Турдалиев.

По его словам, речь идёт только о нарушениях текущего года, каждое из которых подтверждается материалами административного дела.

- Некоторые граждане Кыргызстана в текущем году допускали неоднократные нарушения правил дорожного движения, за которые на них наложены штрафы. Иностранные граждане эти штрафы не оплачивали и продолжали временно пребывать на территории Жамбылской области, – подчеркнул Арман Турдалиев.

На сегодняшний день суд Жамбылского района вынес решение о депортации четырёх граждан Кыргызстана за неоднократные нарушения иного, помимо миграционного, законодательства РК. На рассмотрении в суде находятся материалы в отношении ещё двух жителей КР.

Статьей 384 Гражданско-процессуального кодекса РК предусмотрена ответственность в виде депортации из страны иностранного гражданина, допустившего неоднократные нарушения иного, помимо миграционного, законодательства РК.