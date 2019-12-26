В Афганистане талибы похитили 27 участников автопробега за мир

CA-NEWS (CA) - На территории западной афганской провинции Фарах неизвестными вооружёнными лицами были похищены 27 участников гельмандского движения в поддержку мира, проводящие очередную акцию, сообщает «Афганистан.Ру».

Миротворческий автопробег движения стартовал 8 декабря. Участники акции выразили намерение объехать все провинции страны, агитируя население в поддержку прекращения огня.

Вечером 24 декабря в плен к боевикам попали 27 человек, следовавших из соседней провинции Герат в направлении юго-западной провинции Нимроз. Примерно в 5 часов вечера по местному времени их автомобили были остановлены боевиками. На данный момент местоположение активистов остаётся неизвестным.

Другие участники движения выражают уверенность в том, что ответственность за похищение несёт «Талибан», однако сами талибы пока не подтвердили этой информации.

Между тем полиция провинции Фарах сообщила о начале расследования массового похищения и проведении работ, направленных на установление текущего местонахождения похитителей и заложников.

Стоит отметить, что это уже по меньшей мере четвёртый случай захвата участников Народного движения мира в плен. Предыдущий инцидент, к счастью, завершился благополучно для активистов: боевики забрали заложников в уезд Муса-Кала провинции Гельманд, но несколько дней спустя предоставили им свободу.